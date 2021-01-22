Ательє Italdesign візьме участь у створенні нового DeLorean

Італійське дизайн-ательє Italdesign візьме участь у створенні сучасної версії знаменитого DeLorean DMC-12

Про це повідомлять на сторінці DMC в Facebook. Американська компанія DeLorean Motor Company з Техасу має намір відновити виробництво автомобілів під брендом DeLorean.

DeLorean Motor Company з Техасу має намір відновити виробництво автомобілів під брендом DeLorean facebook.com/deloreanmotorcompany

"DeLorean DMC-12 в цьому році виповнюється 40 років! Цей знімок зроблений 21 січня 1981 року, коли була випущена найперша серійна модель. Що може бути краще, ніж заглянути в (найближчим) майбутнє, щоб відзначити ікону автомобільної історії? Слідкуйте за новинами ... ", – свідчить підпис.

DeLorean DMC-12 випускався компанією Джона ДеЛореана з 1981 по 1983 рік rmsothebys.com

Заснована в 1995 році британським механіком Стівеном Вайн компанія DMC спочатку займалася продажем запасних частин та реставрацією оригінальних DeLorean DMC-12, що випускалися однойменною компанією Джона ДеЛореана з 1981 по 1983 рік. Але кілька років тому були анонсовані плани по відновленню випуску машин-копій легендарної DMC-12. Однак, проект так і не було реалізовано.

Всього було виготовлено близько 9000 примірників rmsothebys.com

Тепер у компанії мають намір організувати виробництво нової моделі, яка була б сучасним втіленням культового купе і запросили взяти участь в його створенні авторів дизайну оригінального DMC-12 – італійське ательє Italdesign.

Концепт Italdesign DaVinci був представлений на автошоу у Женеві у 2019 році Italdesign.com

Насправді, Italdesign не потрібно нічого винаходити, адже у 2019 році на автошоу у Женеві компанія вже показала прообраз DMC-12, правда, тоді мова йшла не про дітище Джона ДеЛореана та Джорджетто Джуджаро, а про геніального Да Вінчі.

Конструкція DaVinci ретельно опрацьована і дозволяє запустити машину в серійне виробництво Italdesign.com

Конструкція концепту DaVinci ретельно опрацьована та дозволяє запустити машину у серійне виробництво. Концептуальний Gran Turismo оснащений двома електромоторами, кожен з яких відповідає за привід своєї пари коліс, а під плоским підлогою захована велика батарея. Цікаво, інженери передбачили і можливість установки на авто традиційного ДВС. За словами творців, DaVinci можна оснастити 4-літровим V8 і повним приводом. Але, головне, автомобіль має характерні для DMC-12 двері-крила...

Виправдається цей прогноз або в Italdesign розроблять для DeLorean Motor Company щось нове, ми дізнаємося зовсім скоро.

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