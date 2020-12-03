Ательє Hennessey Performance "прокачала" улюблений пікап Америки

Відоме американське ательє Hennessey Performance представило власну версію найпопулярнішого пікапа у світі та назвала новинку Hennessey Venom 800 Supercharged.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Нове покоління Ford F-150 презентували в червні цього року. Це вже 14-та генерація моделі, яка вперше з'явилася в далекому 1948 році. Природно, що цей пікап є однією з найулюбленіших моделей для тюнінгу, що вкотре продемонстрували майстри з Техасу.

"Донором" для створення Hennessey Venom 800 Supercharged послужив новітній Ford F-150 Platinum Edition із повнорозмірною 4-дверною кабіною Super Crew media.ford.com

За словами керівника ательє Джона Геннессі, "за 29 років існування компанії ім'я Venom використовувалося для невеликої кількості спорткарів, але після створення цього 815-сильного компресорного F-150 ми вирішили, що він теж гідний мати це ім'я".

Hennessey Venom 800 Supercharged побудовано на базі Ford F-150 Platinum Edition з повнорозмірною 4-дверною кабіною Super Crew. Його оснащено 5-літровим бензиновим V8, 10-ступінчастим "автоматом" і повнопривідною трансмісією. Завдяки установці могутнього механічного компресора системи охолодження повітря, що нагнітається, нових інжекторів, нової більш ефективної системи подачі палива та вихлопної системи з нержавіючої сталі потужність вдалося збільшити більш ніж удвічі – з 405 до 815 к.с. Максимальний крутний момент зріс із базових 556 до 986 Нм. Двигун налаштовано на використання біоетанолу Е85. У результаті на розгін до першої "сотні" пікапу потрібно всього 3,6 секунди.

Попередній проєкт Hennessey – VelociRaptor V8 – було створено на базі моделі Ford F-150 Raptor минулого покоління. Вона оснащувався мотором 5-літровим V8, потужність якого збільшили до 768 к.с. hennesseyperformance.com

Автомобіль також отримав потужні гальмівні механізми від Brembo з 6-ю поршнями спереду та вентильованими перфорованими дисками діаметром 15,1 дюйма, а також 20-дюймовими фірмовим легкосплавними дисками з позашляховою гумою BFGoodrich Mud-Terrain T/A зовнішнім радіусом 35 дюймів. Підвіску підсилили й модернізували, встановивши більш жорсткі пружини й амортизатори зі збільшеним ходом, а ліфт-комплект дав змогу збільшити кліренс на 152 мм.

Hennessey Venom 800 Supercharged отримав додаткові LED-лампи, нове облицьовування радіатора, бампера й елементи декору, що нагадують про авторство проєкту hennesseyperformance.com

Крім того, автомобіль отримав додаткові LED-лампи, нове облицьовування радіатора, бампера й елементи декору, що нагадують про авторство проєкту. Придбати один із 100 майбутніх примірників пікапа можна в дилерів Ford або безпосередньо в ательє у Техасі за $149 500. На машину надається гарантія три роки або 58 000 км пробігу.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hennessey Performance побудувала 1000-сильний Jeep, а пікап Ram 1500 TRX завоював титул Truck of the Year 2021 за версією журналу Motor Trend.