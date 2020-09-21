Ательє Alpina представило нову версію седана В3

Відоме німецьке тюнінг-ательє Alpina представило нову версію спортседана В3.

Про це повідомила прес-служба компанії. Вперше окрім традиційних фірмових відтінків зеленого і синього кольору для моделі Alpina B3 буде запропонований особливий колір Imola Red, названий на честь знаменитої італійської гоночної траси.

Новинка ефектно виглядає за рахунок контрастного чорного глянцевого декору, стильним 20-дюймовим чорним дискам, що приховують сині супорта гальмівних механізмів, а також квартету патрубків спортивної вихлопної системи.

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2020 B3 Sedan оснащений модернізованою версією 3-літрового турбованого мотора BMW. Рядна "шістка" розвиває потужність 462 к.с., а обертовий момент досягає 700 Нм. У парі з ним працює 8-ступеневий "автомат" ZF. З таким тандемом седан здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди, а максимальна швидкість досягає 303 км/год.

Покупцям доступний широкий асортимент опцій, що дозволяють максимально персоналізувати новинку з урахуванням індивідуальних забаганок.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Alpina показала своє бачення флагманського кросовера Х7.