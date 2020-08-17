Компанія Aston Martin випустить одразу два своїх спорткара у виконанні 007 Edition, щоб відзначити вихід на екрани нового фільму No Time To Die, присвяченого пригодам супершпигуна Джеймса Бонда.

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Нагадаємо, що в листопаді на кіноекрани всього світу виходить ювілейний 25-й фільм, присвячений невтомному і безстрашному борцю зі світовим злом – агенту 007. На честь нього відразу дві моделі компанії отримає ексклюзивну версію 007 Edition – Vantage і DBS Superleggera.

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Натхнення при створенні новинок в компанії черпали в образі класичного Aston Martin c мотором V8, який дебютував в 1987 році у фільмі "The Living Daylights".

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Обидві моделі отримають ексклюзивне забарвлення і багату комплектацію, в яку увійдуть численні елементи з вуглепластика, особливий малюнок колісних дисків і спеціальний декор.

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Vantage 007 Edition буде виготовлений в кількості 100 екземплярів, вартістю $ 210 663 кожен. Тираж DBS Superleggera 007 Edition складе всього 25 авто, а ціна складе $ 365 094.

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Aston Martin випустить "шпигунські" версії спорткарів. Фото: media.astonmartin.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin почала випуск кросовера DBX.

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