Aston Martin випустить ексклюзивний спідстер для цінителів бренду

Британський виробник суперкарів презентував новий проект Aston Martin V12 Speedster.

Про це повідомляє прес-служба компанії. В цьому році Aston Martin представить ексклюзивну модель V12 Speedster, яка присвячена спортивному минулому марки.

Aston Martin V12 Speedster буде виготовлений тиражем всього 88 екземплярів media.astonmartin.com

Модель V12 Speedster створена спеціальним підрозділом "Q by Aston Martin", фахівці якого працюють в тісній взаємодії з інженерами і дизайнерами компанії. Двомісний спорткар створений з використанням гоночних і авіаційних технологій і покликаний нагадати про спортивні успіхи компанії з Гейдона.

Дизайн новинки виконаний у дусі знаменитої гоночної моделі DBR1 1959 року і концепту Centenary CC100 Speedster Concept, представленого в 2013 році до 100-річчя Aston Martin.

Aston Martin DBR1 1959 року і концепт Centenary CC100 Speedster Concept 2013 року media.astonmartin.com

Спідстер отримає в своє розпорядження 5,2-літровий V12 Twin-Turbo, який видає близько 700 к.с. і має крутний момент 700 Нм. Реалізувати цю міць допоможе 8-ступінчаста автоматична коробка передач компанії ZF, розташована для кращої развесовки в блоці із заднім диференціалом.

Aston Martin DBR1 1959 року і концепт Centenary CC100 Speedster Concept 2013 року media.astonmartin.com

Компанія вже почала приймати замовлення на ексклюзивний спідстер. Всього планується виготовити 88 екземплярів V12 Speedsters, а перші покупці отримають машини в першому кварталі 2021 року.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Aston Martin підготувала свій перший кросовер.

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