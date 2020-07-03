Aston Martin Девіда Бекхема виставили на продаж

На одній з торгових майданчиків виставили на продаж кабріолет Aston Martins V8 Vantage Volante, що раніше належав відомому британському футболістові Девіду Бекхему.

Зірка футболу, яка виступала за такі відомі клуби, як "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "ПСЖ", придбав це авто в 2003 році і частенько був помічений за кермом кабріолета на вулицях Лондона. Автомобіль настільки сподобався Девіду, що він взяв його з собою в Іспанію, коли підписав контракт з "Реал Мадрид".

Aston Martin V8 Vantage Volante. фото: rmsothebys.com

Aston Martin V8 Vantage Volante. фото: rmsothebys.com

Кабріолет був виготовлений в 1988 році отримав насичений червоний колір кузова. Салон оздблений шкірою бежевого і вишневого кольору, а також декоративними панелями з горіхового дерева.

Aston Martin V8 Vantage Volante. фото: rmsothebys.com

Під капотом машини розташувався 432-сильний V8 об'ємом 5,3 літра, здатний розігнати авто до 100 км/год за 5,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 270 км/год. У списку додаткових опцій – пакет для модернізації двигуна X Pack з поршнями Cosworth і головками блоку Nimrod, а також спортивна вихлопна система.

Aston Martin V8 Vantage Volante. фото: rmsothebys.com

Таких форсованих кабріолетів V8 Vantage Volante було виготовлено всього 133 примірники. Автомобіль пройшов передпродажну підготовку в Aston Martin Works і тепер пропонується на продаж на сайті AutoTrader за значну суму $ 548 808.

Aston Martin V8 Vantage Volante. фото: rmsothebys.com

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