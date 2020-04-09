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10 квітня • оновлено в 02:07
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Армійський позашляховик генерала Паттона продадуть з аукціону

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На аукціоні WorldWideAuctioneers в США влітку нинішнього року буде виставлена реліквія часів Другої світової війни – командирський позашляховик Dodge WC-57 генерала Паттона.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

Повнопривідні всюдиходи багатоцільового призначення WC-57 компанія Dodge почала випускати для армії в 1942 році. Вони комплектувалися 6-циліндровим 3,8-літровим мотором потужністю 76 л. с.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

carscoops.com

Більшість машин випускалося у вигляді пікапів з брезентовим 2-місцевою кабіною і відкидається на капот вітровим склом. Уздовж бортів встановлювалися складаються лавки на вісім чоловік.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

carscoops.com

Для розвідувальних підрозділів і в якості командирських машин використовувалися 5-місні WC56 і WC57. Один з таких всюдиходів був підготовлений для генерала Паттона в Великобританії в 1944 році.

Машина отримала часткове бронювання, сирену і додаткову звукову сигналізацію, а також відповіднi відзнаки. Крім того, в салоні встановили кулемет Browning калібром 50 мм, і навіть поручні для їзди стоячи.

Dodge WC 57 генерала Паттона

Dodge WC 57 генерала Паттона

carscoops.com

Під час Другої світової війни генерал Джордж Паттон командував декількома арміями, в тому числі 3-й армією США у Франції і Німеччині після вторгнення союзників в Нормандії в червні 1944 року. В грудні 1945 року він потрапив в автомобільну аварію і незабаром помер.

Автомобіль пройшов курс реставраційних робіт і буде виставлений на аукціоні WorldWideAuctioneers, який буде проходити з 11-14 червня в американському Обурні.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в США виявили величезну колекцію ретро машин.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Dodge ретро позашляховик новини авто
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