Італійське ательє Ares Design представило стильний родстер
Дизайнерське ательє Ares Design з Модени презентувало стильний родстер Wami Lalique Spyder.
Про це повідомляє пресслужба компанії. Автомобіль виконаний у стилістиці класичних родстерів 50-х років минулого століття.
Автомобіль створений за участю знаменитої французької компанії Lalique, що славиться своїми виробами з кришталю та ювелірними прикрасами. Салон багато прикрашений кришталиками від Lalique, які вдало поєднуються з полірованим алюмінієм, натуральною шкірою та декоративними панелями з англійського дуба.
Кузов для зниження ваги виготовлений з алюмінію та вуглепластика. За своєю стилістикою модель нагадує спортивні моделі AC, Ferrari і Maserati середини минулого століття. Технічні характеристики та вартість новинки поки зберігаються в таємниці. Як видно з ілюстрацій салону, автомобіль отримає 6-ступінчасту механічну коробку передач.
Дебют серійного родстера готується на першу половину наступного року. Всього планується виготовити 12 екземплярів моделі.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, дизайн-ательє з Модени розпочало виробництво суперкара Panther ProgettoUno, а в компанії Totem Automobili створили електричний рестомод Alfa Romeo.