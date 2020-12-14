Італійське ательє Ares Design представило стильний родстер

Дизайнерське ательє Ares Design з Модени презентувало стильний родстер Wami Lalique Spyder.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Автомобіль виконаний у стилістиці класичних родстерів 50-х років минулого століття.

Кузов для зниження ваги виготовлений з алюмінію і вуглепластика aresdesign.com

Автомобіль створений за участю знаменитої французької компанії Lalique aresdesign.com

Автомобіль створений за участю знаменитої французької компанії Lalique, що славиться своїми виробами з кришталю та ювелірними прикрасами. Салон багато прикрашений кришталиками від Lalique, які вдало поєднуються з полірованим алюмінієм, натуральною шкірою та декоративними панелями з англійського дуба.

Незважаючи на стиль ретро, автомобіль отримав сучасну інфо-розважальну систему з підтримкою смартфонів та доступом в інтернет aresdesign.com

Салон Wami Lalique Spyder aresdesign.com

Кузов для зниження ваги виготовлений з алюмінію та вуглепластика. За своєю стилістикою модель нагадує спортивні моделі AC, Ferrari і Maserati середини минулого століття. Технічні характеристики та вартість новинки поки зберігаються в таємниці. Як видно з ілюстрацій салону, автомобіль отримає 6-ступінчасту механічну коробку передач.

Салон Wami Lalique Spyder aresdesign.com

Салон багато прикрашений кришталиками від Lalique, полірованим алюмінієм, натуральною шкірою і декоративними панелями з англійського дуба aresdesign.com

Дебют серійного родстера готується на першу половину наступного року. Всього планується виготовити 12 екземплярів моделі.

Усього планується виготовити 12 екземплярів моделі aresdesign.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, дизайн-ательє з Модени розпочало виробництво суперкара Panther ProgettoUno, а в компанії Totem Automobili створили електричний рестомод Alfa Romeo.