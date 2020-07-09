Ares Design показала спадкоємця легендарної De Tomaso Pantera

Італійське дизайн-ательє з Модени Ares Design почала виробництво суперкара Panther ProgettoUno.

Panther ProgettoUno. фото: aresdesign.com

Новинка, створення якої почалося ще два роки тому, вже готується відправиться до своїх перших покупцям. Дебют предсерийного прототипу відбувся в рамках престижного конкурсу автомобільної краси Concorso d'Eleganza в Пеббл-Біч в серпні минулого року.

Panther ProgettoUno. фото: aresdesign.com

Panther ProgettoUno. фото: aresdesign.com

Майже через рік компанія оголосила, що перші серійні зразки вже готові до відправки клієнтам і навіть підготувала відеоролик за участю одного з примірників.

Panther ProgettoUno. фото: aresdesign.com

Panther ProgettoUno створений на технічній основі Lamborghini Huracan. Від нього новинка успадкувала 5,2-літровий атмосферний V10, що розвиває 650 к.с. і 600 Нм крутного моменту. В процесі роботи над машиною були переналаштовані електронний блок керування двигуном, а також встановлена нова вихлопна система з нержавіючої сталі.

Panther ProgettoUno. фото: aresdesign.com

Вся ця потужність передається до всіх ведучих коліс за допомогою 7-ступінчастою роботизованою коробки передач з подвійним зчепленням. За розподіл тяги між осями відповідає муфта Haldex п'ятого покоління. За словами творців, Panther ProgettoUno здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,1 секунди, а максимальна швидкість досягає 325 км/год.

Кузов має оригінальний дизайн, що викликає ностальгію по легендарному De Tomaso Pantera (1971-93). Всі кузовні панелі виконані з карбонового волокна. Шасі є гібридною конструкцію з карбону і алюмінію, а також інтегрованим сталевого каркаса.

De Tomaso Pantera. Фото: panterainternational.org aresdesign.com

Для обробки салону використовується шкіра і алькантара, декоративні панелі з карбону і алюміній. Розважати водія і єдиного пасажира в дорозі буде аудіосистема Daniel Hertz. Всього буде виготовлено 21 суперкар вартістю €615 тисяч кожен.

Panther ProgettoUno. фото: aresdesign.com

Panther ProgettoUno. фото: aresdesign.com

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