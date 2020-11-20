Американці вперше показали електричний позашляховик Hummer

Концерн General Motors показав, як виглядатиме електричний позашляховик Hummer. Новинка приєднається до пікапу GMC Hummer EV, що дебютував минулого місяця. Її вихід очікується в 2022 році.

Як пише The Drive, дизайн майбутнього електромобіля Hummer GM розсекретив під час онлайн-конференції, на якій було оголошено, що до 2025 року концерн випустить в цілому 30 електромобілів (в тому числі, під марками Chevrolet і Cadillac). Журналістам вдалося зробити скриншот відео з макетом позашляховика, і, судячи з нього, на ніяки сюрпризи очікувати не варто – нова модель майже повністю повторює дизайн пікапа. Відмінності зводяться лише до оформлення задньої частини.

Електричний позашляховик Hummer Скріншот відео

Відомо, що від пікапу позашляховик успадкує і технічну начинку. Це означає, що у позашляховика Hummer також буде три рівні потужності в залежності від версії – 625, 800 і 1000 к.с. Базова версія буде проїжджати на одному заряді близько 405 км, середня – 480 км, а топова – понад 560 км. В оснащення автомобіля входитиме повнокероване шасі, пневмопідвіска, здатна регулювати висоту кліренсу, а також так званий режим краба, в якому автомобіль може рухатися боком.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що всю першу партію електричних пікапів Hummer розкупили всього за одну годину після прем'єри. Також вже з'явився перший "живий" огляд цього автомобіля.