Американці назвали найкращі уживані авто до $5000: тільки "японці"

Віталій Сазонов Новини 18:00, 3.08.2020

Американський журнал Consumer Reports, який спеціалізується на оглядах та порівняльних тестах споживчих товарів і послуг, склав список найкращих уживаних авто за ціною до 5000 доларів.

Загалом до рейтингу увійшло 7 моделей і, що цікаво, усі вони – японського виробництва. Це три автомобілі марки Honda і чотири бренду Toyota.

Toyota Corolla - одна з переможниць рейтингу.
Фото: Toyota

В цілому ж список цих авто виглядає наступним чином:

  • Honda Civic 2009-2011

  • Honda Fit 2007-2009

  • Toyota Corolla 2002-2009

  • Toyota Prius 2002-2007

  • Honda Accord 2004-2007

  • Toyota Avalon 2002-2005

  • Toyota Camry 2002-2005

Якщо ознайомитися з описом кожного з авто, то стає зрозуміло, чому в Consumer Reports рекомендують до покупки саме їх. Ці машини хвалять за хороший захист, зокрема, наявність активних систем безпеки, паливну економічність, надійні агрегати і відмінне керування. Як пише Motor Biscuit, Honda Accord, наприклад, вивели в лідери за просторий салон, "спритну" керованість і інтуїтивно зрозумілі органи управління, а Toyota Camry – за комфорт, плавність ходу і відмінну шумоізоляцію. Водночас Toyota Prius відрізняється практичністю та маленькою паливною витратою.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці показали, в якому стані продають автомобілі, які потрапляють на ринок після роботи в таксі.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Українки запустили флешмоб проти насильства на підтримку побитої в поїзді Лугової

Сектор Газа запустив ракету по Ізраїлю

В ОПУ сказали, чим Зеленський відрізняється від інших президентів

Загарбник банку в Києві в соцмережах оголосив джихад і закликав убити Путіна

Терорист у Києві висунув перші вимоги. Відео