Американці назвали найкращі уживані авто до $5000: тільки 'японці'

В американський список кращих б / у авто до $ 5000 увійшли одні "японці". auto.vercity

Американський журнал Consumer Reports, який спеціалізується на оглядах та порівняльних тестах споживчих товарів і послуг, склав список найкращих уживаних авто за ціною до 5000 доларів.

Загалом до рейтингу увійшло 7 моделей і, що цікаво, усі вони – японського виробництва. Це три автомобілі марки Honda і чотири бренду Toyota.

Toyota Corolla - одна з переможниць рейтингу. Фото: Toyota

В цілому ж список цих авто виглядає наступним чином:

Honda Civic 2009-2011

Honda Fit 2007-2009

Toyota Corolla 2002-2009

Toyota Prius 2002-2007

Honda Accord 2004-2007

Toyota Avalon 2002-2005

Toyota Camry 2002-2005

Якщо ознайомитися з описом кожного з авто, то стає зрозуміло, чому в Consumer Reports рекомендують до покупки саме їх. Ці машини хвалять за хороший захист, зокрема, наявність активних систем безпеки, паливну економічність, надійні агрегати і відмінне керування. Як пише Motor Biscuit, Honda Accord, наприклад, вивели в лідери за просторий салон, "спритну" керованість і інтуїтивно зрозумілі органи управління, а Toyota Camry – за комфорт, плавність ходу і відмінну шумоізоляцію. Водночас Toyota Prius відрізняється практичністю та маленькою паливною витратою.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що німці показали, в якому стані продають автомобілі, які потрапляють на ринок після роботи в таксі.