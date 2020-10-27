Американці не збиралися робити електричний Hummer: це вийшло випадково

Новий пікап від General Motors – GMC Hummer EV – отримав своє ім'я вже в процесі розробки. Спочатку машині не збиралися привласнювати легендарне ім'я.

Про це в інтерв'ю виданню Muscle Cars & Trucks заявив віцепрезидент концерну General Motors Дункан Елдер, який відповідає за бренди GMC і Buick. За словами топменеджера, представлений минулого тижня Hummer – це електричний пікап концерну, про який у компанії вперше проговорилися ще рік тому. Однак якщо сама машина була в планах GM від самого спочатку, то культове найменування їй присвоїли, по суті, випадково.

За словами Дункана Елдера, на першому етапі був лише затверджений бренд, під яким вирішили випускати новий електропікап. Вибір припав на марку GMC, оскільки для Chevrolet машина була занадто дорогою, а для Cadillac – надмірно утилітарною. А вже в процесі роботи над технічною частиною автомобіля з'ясувалося, що у інженерів виходить відмінне електромобільні шасі, яке дозволяє зробити не просто електричний пікап, а справжній позашляховик.

Саме на цьому етапі в GM і вирішили привласнити новинці культове ім'я Hummmer, яке завжди асоціювалося з прохідністю. Після цього дизайнерам General Motors було доручено адаптувати зовнішній вигляд пікапа під знамениті "Хаммери".

Відзначимо, що марка Hummer була ліквідована в 2010 році, після того, як на її позашляховики сильно впав попит, пов'язаний пердусім із колосальною витратою палива цих машин.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що всю першу партію GMC Hummer EV розкупили всього за одну годину після прем'єри. Це машини з топової серії, які оснащені трьома моторами на 1014 сил. Ціна такого електрокара – майже 113 тис. доларів.