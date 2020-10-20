Американський Navistar International стане частиною імперії VW

Сергій Іванов Новини 12:50, 20.10.2020

Концерн Volkswagen Group продовжує нарощувати свої активи і готується стати власником американського Navistar International.

Про це повідомляє прес-служба концерну. Підрозділ Traton, який у складі концерну Volkswagen Group відповідає за вантажні автомобілі і автобуси, підписал угоду з відомим американським виробником подібної техніки, компанією Navistar International (колишня International Harvester).

вантажівки International
navistar.com

Холдинг Traton SE, вже володів раніше 16,8% Navistar, запропонував викупити акції за ціною $44,50 за од. Таким чином, німецький концерн заплатить $3,7 млрд за решту 83,2% акцій американського виробника.

У вересні Traton пропонував $43 за акцію, але керівництво Navistar International відхилило пропозицію. Тепер угода відбудеться, а лінійку моделей концерну Volkswagen Group поповнять знамениті вантажівки International, автобуси IC Bus і військова техніка Navistar Defense. Нагадаємо, що до складу підрозділу Traton вже входять такі гранди, як MAN і Scania, а також бразильська Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mack проводить випробування електричного сміттєвоза.

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