Alpina показала свій варіант BMW 5-серії

Сергій Іванов Новини 14:40, 29.01.2021

Відоме німецьке тюнінгове ательє Alpina представило чергову яскраву новинку – Alpina B5.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Нове дітище баварських майстрів створено на базі популярного сімейства BMW 5-серії.

Зовні новинку можна дізнатися за унікальним аеродинамічним обвісом, елегантним 20-дюймовим "спіцованним" дискам Alpina, а також ексклюзивним квітам та декору кузова.

Зовні новинку можна дізнатися за унікальним аеродинамічним обвісом, елегантним 20-дюймовим "спіцованним" дискам Alpina, а також ексклюзивним квітам та декору кузова
alpina-automobiles.com

Седан та універсал В5 отримали у своє розпорядження 4,4-літровий 8-циліндровий бензиновий мотор потужність якого збільшили до 621 к.с., а максимальний обертовий момент досягає значної величини у 800 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична трансмісія, а привід здійснюється на всі колеса.

Седан B5 розганяється до першої "сотні" всього за 3,4 секунди
alpina-automobiles.com

Седан B5 розганяється до першої "сотні" всього за 3,4 секунди, а універсалу В5 Touring потрібно на 0,2 с більше.

Максимальна швидкість універсала – 322 км/год
alpina-automobiles.com

Максимальна швидкість за рахунок видалення електронного обмежувача тепер досягає 330 км/год, а універсал розганяється до 322 км/год.

У салоні з'явилася цифрова шкала приладів з фірмовою графікою Alpina
alpina-automobiles.com

Покупцям доступний широкий асортимент опцій, що дозволяють максимально персоналізувати новинку з урахуванням індивідуальних переваг та запитів.

alpina-automobiles.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія BMW підготувала найпотужнішу версію моделі М5, а у компанії Alpina піддали тюнінгу позашляховик Х7.

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