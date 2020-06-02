Alpina D3 S: німецькі тюнери показали свою версію дизельної "трійки"

Відоме німецьке тюнінг-ательє Alpina представило чергову новинку, точніше, відразу дві, – седан і універсал Alpina D3 S. Про це повідомляє прес-служба компанії.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

За основу для свого нового дітища майстри з Бухлое взяли "м'який" гібрид BMW M340d з 3-літровою рядною "шісткою" і допоміжним стартер-генератором. У порівнянні із стоковою версією потужність турбодизеля збільшили з 340 до 355 к.с., а крутний момент виріс з 700 до 730 Нм.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

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2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Незважаючи на незначний приріст потужності, максимальна тяга забезпечується в більш широкому діапазоні від 1750 до 2750 об/хв. Це повинно додати адреналіну користувачеві новинки.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Також в процесі роботи над машиною був перепрограмований блок управління 8-ступінчастим автоматом ZF, модернізована система повного приводу з блокуванням заднього диференціала, а також встановлені адаптивні амортизатори від Alpina B3. Від "старшої" моделі B5 новинці дісталися ефективніші гальмівні механізми.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

На розгін від 0 до 100 км/год седану потрібно 4,6 с, а універсал виконує цей вправу на 0,2 с довше. Максимальна швидкість зросла відповідно до 273 і 270 км/год. У компанії з гордістю заявляють, що D3 S є одним з найшвидших дизельних автомобілів в своєму сегменті.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Зовні впізнати новинку можна за фірмовим обвiсом і ажурним колісним 19- або 20-дюймовим дискам. Салон багато оздоблений ексклюзивної шкірою, а приладова панель отримала нову графіку.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

Перші екземпляри Alpina D3 S відправляться до покупців у листопаді нинішнього року. Вартість седана стартує з позначки 70500 євро, а універсал обійдеться на 1400 євро дорожче.

2021 Alpina D3 S alpina-automobiles.com

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