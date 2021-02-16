Alpha Motor презентували електричний позашляховик у стилі ретро

Американський стартап Alpha Motor Corporation представив електричний позашляковик Jax у стилі ретро. Його будуть пропонувати у двох варіантах: з одним двигуном та переднім приводом або з двома двигунами та повним приводом.

Компанія презентувала свій перший автомобіль у грудні 2020 року. Це було купе під назвою Ace, яке також створили у ретро-стилі. Воно має задній привід та запас ходу у 400 кілометрів. Тепер Alpha Motor Corporation показала дві нові версії Ace: Performance Edition та позашляхове купе Jax. Про це повідомляє Autoblog.

Alpha Jax пропонуватимуть з одним або двома моторами Autoblog

Нова модель буде вищою та їй встановлять позашляхові шини й бампери, багажник на даху та допоміжні ліхтарі. Також вона матиме пару задніх напівдверцят для полегшення доступу до заднього сидіння.

Jax розганятиметься до 100 км/год за 6,5 секунди, а з батареєю на 75 кВт/год буде мати пробіг 400 км. На автомобіль компанія встановила орієнтовну ціну від 38 000 до 48 000 доларів.

Салон Alpha Jax Autoblog

Ace Performance Edition матиме не настільки сміливий вигляд, як Jax, але може похвалитися набагато більшою швидкістю. Він доступний лише з двома двигунами та повним приводом. До "сотні" розганятиметься за 4,6 секунди, а максимальна швидкість становитиме 200 км/год.

Alpha Ace Performance Edition буде швидший за Jax Autoblog

Він має деякі відмінні зовнішні особливості:

колеса, які мають додатковий дюйм у ширину

передній спліттер

задній спойлер

задній дифузор

Ці аеродинамічні частини будуть доступні й для звичайного Ace. Вартість Performance Edition ще не повідомили.

Задня частина Alpha Ace Performance Edition Autoblog

Раніше Alpha повідомляла, що планує випустити свої машини 2023 року. Звичайний Ace з одним двигуном та заднім приводом має приблизну ціну від 32 000 до 39 000 доларів. Всі три варіанти моделі доступні для бронювання через веб-сайт компанії.

Alpha Ace Performance Edition мають презентувати 2023 року Autoblog

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, шведський дизайнер Бо Золланд планує відродити ретроавтомобіль Porsche 356 на сучасному шасі. Автомобіль на вигляд буде як історичний оригінал, але з деякими сучасними функціями.