Alfa Romeo Stelvio отримав спортивну версію Veloce Ti

Кросовер Alfa Romeo Stelvio отримав потужну 280-сильну версію Veloce Ti.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка займе місце у модельній ієрархії місце на сходинку нижче топової Quadrifoglio з 510-сильним бітурбомотором V6 2.9.

Stelvio Veloce Ti легко відрізнити від інших версій по аеродинамічному обвісу у колір кузова media.fcaemea.com

Stelvio Veloce Ti легко відрізнити від інших версій по аеродинамічного обвісу у колір кузова та контрастним чорним елементам декору, включаючи глянсову окантовку бічних тонованих стекол, чорні корпуси дзеркал, а також нові 21-дюймові легкосплавні диски. З урахуванням збільшеної потужності автомобіль отримав передні чотирьохпоршневі гальма Brembo.

Ззаду з'явився новий бампер з дифузором та комплектом круглих патрубків вихлопної системи у чорному глянці media.fcaemea.com

Під капотом новинки – 2-літровий турбомотор, що розвиває 280 к.с. та видає 400 Нм крутного моменту. В якості альтернативи для новинки можна замовити 2,2-літровий 210-сильний турбодизель. У парі з ним працює 8-ступінчастий "автомат", а реалізувати потенціал новинки допомагає повноприводна трансмісія Q4 з карбоновим карданним валом. До "сотні" бензинова версія кросовера здатна розігнатися за 5,7 с, а максимальна швидкість досягає 230 км/год.

Спортивний характер новинки підкреслюють декоративні елементи з полірованого алюмінію та карбону media.fcaemea.com

У салоні з'явилися спортивні сидіння з яскраво вираженою бічною підтримкою та комбінованою оббивкою. Спортивний характер новинки підкреслюють декоративні елементи з полірованого алюмінію та карбону. Дах салону має чорну оббивку.

У салоні з'явилися спортивні сидіння з яскраво вираженою бічною підтримкою та комбінованою оббивкою media.fcaemea.com

На приладовій панелі розташовується мультимедійна система з дисплеєм на 8,8-дюймовим екраном, яка використовує сервіси Alfa Connect і може взаємодіяти зі смартфоном.

Вартість Stelvio Veloce Ti стартує з відмітки 72 200 євро media.fcaemea.com

Вартість Stelvio Veloce Ti стартує з відмітки 72 200 євро.

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