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7 травня • оновлено в 18:42
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Alfa Romeo оновила моделі Giulia і Stelvio

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Компанія Alfa Romeo представила оновлені моделі Giulia і Stelvio в топ-версії Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

alfaromeo.com

Автомобілі піддали легкому рестайлінгу. Зокрема, вони отримали нові світлодіодні задні ліхтарі з темними лінзами і чорні глянцеві елементи декору. Stelvio також оснастили 21-дюймовими легкосплавними дисками, а підрозділ Mopar розробил ексклюзивні аксесуари, включаючи облицювання радіатора, кришки дзеркал і задній спойлер з вуглецевого волокна.

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

alfaromeo.com

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

alfaromeo.com

У салоні з'явилися нове рульове колесо і важіль перемикання передач з шкіряною обробкою, оновлена центральн консоль з великим простором для зберігання речей, а також червоні або зелені ремені безпеки. Крім того, клієнти зможуть вибрати нову перфоровану оббивку зі шкірою і алькантарою для стандартних спортивних сидінь або крісла Sparco з карбоновим каркасом.

Обидві моделі отримали абсолютно нову інформаційно-розважальну систему з 8,8-дюймовим центральним сенсорним дисплеєм

Обидві моделі отримали абсолютно нову інформаційно-розважальну систему з 8,8-дюймовим центральним сенсорним дисплеєм

alfaromeo.com

Обидві моделі отримали абсолютно нову інформаційно-розважальну систему з 8,8-дюймовим центральним сенсорним дисплеєм, підключеними сервісами і новим дизайном інтерфейсу. Моделі Quadrifoglio відрізняються від інших представників сімейства ексклюзивним меню Performance Pages, яке показує температуру двигуна, крутний момент, тиск наддуву і використовувану потужність. Performance Pages також включає цифрові хронометри для вимірювання прискорення і максимальної швидкості.

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

alfaromeo.com

У рух новинки призводить 2,9-літровий Twin-Turbo V6, який видає 510 к.с. і 600 Нм крутного моменту на задні колеса Giulia Quadrifoglio і всі чотири колеса в Stelvio Quadrifoglio. Обидві моделі оснащені стандартною системою векторизації тяги Alfa Active Torque Vectoring і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Вихлопну систему з титану для новинок підготувала компанія Akrapoviс.

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

Alfa Romeo Giulia і Stelvio

alfaromeo.com

Giulia Quadrifoglio і Stelvio Quadrifoglio отримали в своє розпорядження систему автопілота 2-го рівня. Доступні технології включають систему утримання в смузі руху, контроль за сліпими зонами, активний круїз-контроль, систему розпізнавання дорожніх знаків та інші помічники водієві.

Оновлені Giulia Quadrifoglio і Stelvio Quadrifoglio надійдуть у продаж в Європі цього літа.

Як писав раніше OBOZREVATEL, італійська фірма розробила електромобіль на базі Alfa Romeo Giulia GT.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Італія
Теги
авто новини нові авто Alfa Romeo
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