Розвинені країни списують в Африку мільйони вживаних авто – дослідження

У період із 2015 до 2018 року з Європи, Японії та США було експортовано до країн, що розвиваються, близько 14 мільйонів старих і неякісних автомобілів. Найбільший "удар" прийняла на себе Африка. Експерти б'ють на сполох: такий стан справ створює загрозу клімату, оскільки потік надходження таких авто не припиняється досі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому експертами Програми ООН із довкілля (ЮНЕП), пише BBC. Як відзначають його автори, приблизно 80% поставлених до бідних країн автомобілів не відповідають мінімальним стандартам безпеки та екології в країнах-експортерах. І це не тільки негативно впливає на довкілля, але й посилює проблему аварійності на дорогах.

У доповіді наголошується, що близько половини всіх цих автомобілів було "скинуто" в Африку. Водночас істотна частка авто не придатна до експлуатації, оскільки просто перебуває не на ходу. У підсумку вони безцільно простоюють та завдають шкоди планеті.

Через це ООН закликає негайно припинити практику постачань старих авто до бідних країн, щоб не поставити під загрозу кліматичні цілі. Особливо це стосується Європи – 54% "списаних" авто від загальної кількості має саме європейську прописку. Водночас "приймальну сторону" просять посилити правила імпорту вживаних авто.

"Промислово розвинені країни повинні припинити експорт транспортних засобів, які не проходять екологічні тести або тести на безпеку і більше не вважаються придатними для експлуатації в їхніх країнах походження, в той час як країни-імпортери повинні ввести більш суворі стандарти якості", – заявила директорка ЮНЕП Інгер Андерсен.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, експерти встановили, що вже до 2024 року електромобілі будуть коштувати у виробництві стільки ж, скільки й паливні авто. Це призведе до того, що їхня ринкова вартість відчутно знизиться.