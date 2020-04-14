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14 квітня • оновлено в 16:59
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Наочно: як виглядає авто з пробігом 1 млн км та рідним зчепленням

3.3т
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Не багатьом автомобілям вдається проїхати 1 млн км. А без серйозних поломок, що вимагають заміни – тим паче.

Проте, один житель США володіє машиною, яка не боїться свого великого пробігу. Про своє унікальне купе Acura Legend 1994 він з радістю розповів у YouTube.

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Скріншот відео

Даний автомобіль нинішній власник придбав у 2003 році, коли пробіг машини становив близько 153 000 км. Відтоді американець щодня користується своєю Акурою і навіть бере участь в різних пробігах та гонках.

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Скріншот відео

При цьому купе відмінно зберіглося. При пробігу у 916 000 км у машини досі оригінальне зчеплення, а рідний 3,2-літровий двигун V6 працює чисто та плавно.

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Скріншот відео

Що стосується зовнішнього вигляду, до нього також немає ніяких питань – кузов знаходиться у гарному стані, є лише кілька відколів спереду (крім того, автомобіль підфарбували після невеликого ДТП у 2007 році).

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Скріншот відео

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Скріншот відео

Салон у цієї "Легенди" також оригінальний, за винятком пари поліпшень у вигляді двоколірних шкіряних крісел та накладок на пороги з написом Acura. Також у машини встановлене стороннє радіо, але власник каже, що приймач уже на останньому подиху, тому має намір замінити його на заводську акустику Bose.

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Acura Legend з пробігом під 1 млн км

Скріншот відео

В цілому ж автомобіль дійсно цікавий: при такому догляді не виключено, що він без проблем проїде і 1,5 км.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що жителька Канади показала свій Volvo з пробігом 1 млн км. А ще у США був виявлений ідеальний Nissan, на одометрі якого – 1,6 млн км.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Acura Honda б/к автомобіль
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