Acura представила флагманський кросовер MDX

Acura MDX четвертого покоління офіційно представлена в США.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У порівнянні з попередником, новий кросовер став більший за своїми габаритними розмірами, отримав збільшену колісну базу і більш широку колію.

2022 Acura MDX Type S acuranews.com

Acura MDX четвертого покоління побудована на новій платформі. Вперше автомобіль оснащується передньою двохважелем підвіскою, а ззаду встановлена багатоважільна конструкція. Це дозволить поліпшити їздові характеристики новинки, показники керованості та підвищить рівень комфорту. Нова конструкція шасі стала більш жорсткою, а також відрізняється поліпшеною звуко- і шумоізоляцією. Автомобіль отримав новий підсилювач керма, а також більш ефективну гальмівну систему з дисками збільшеного діаметру та новим більш продуктивним підсилювачем.

У порівнянні з попередником, новий кросовер став більший за своїми габаритними розмірами, отримав збільшену колісну базу і більш широку колію acuranews.com

Для Acura MDX пропонується модернізований 3,5-літровий двигун V6 c безпосереднім уприскуванням та технологією i-VTEC, який розвиває потужність 294 к.с. і має крутний момент 362 Нм. Для підвищення ефективності його роботи встановлено новий впускний колектор з магнієвого сплаву, змінена форма поршнів і збільшена ступінь стиснення до 11.5:1.

Фірмова система безперервного контролю фаз газорозподілу i-VTEC для впускних клапанів працює в тісній взаємодії з системою управління роботою циліндрів VCM для підвищення паливної економічності. Крім того, вперше автомобіль отримав керовані радіаторні заслінки Active Shutter Grille, що поліпшують аеродинаміку автомобіля.

2022 Acura MDX acuranews.com

Ще однією інновацією стала нова 10-ступінчаста автоматична трансмісія зі спортивним режимом Sequential SportShift та підрульовими "пелюстками". Допомагає реалізувати можливості силового агрегату фірмова трансмісія SH-AWD з системою векторизації тяги. Четверте покоління SH-AWD має збільшеною швидкодією і здатна відправляти до задніх коліс до 70% тяги та миттєво перерозподіляти до 100% моменту між лівим та правим задніми колесами.

Чи не менше інновацій очікують покупців в салоні нової Acura MDX. Автомобіль отримав цифровий кокпіт з двома 12,3-дюймовими дисплеями. Перший забезпечить водія всією необхідною інформацією та показаннями бортового комп'ютера, другий призначений для мультимедійної системи і управління допоміжними функціями. До послуг водія та його супутників бездротове підключення до Apple CarPlay і Android Auto, бездротова зарядка і порт USB-C, а також віртуальний асистент Amazon Alexa. Для меломанів передбачена аудіосистема ELS Studio 3D з 16-у динаміками і вихідною потужністю 710 Вт.

Автомобіль отримав цифровий кокпіт з двома 12,3-дюймовими дисплеями acuranews.com

Більші розміри машини дозволили збільшити корисний простір салону та підвищити рівень комфорту його мешканців. Семимісний салон з індивідуальними крісла на всіх трьох рядах оброблений шкірою, деревом та полірованим алюмінієм.

Салон Acura MDX acuranews.com

Передні крісла мають регулювання у 12-ти напрямках, триступеневий підігрів і пам'ять на 3 положення. Як опція пропонується вентиляція передніх крісел, а також додаткові регулювання бічної та поперекової підтримки. Вперше у класі на MDX середнє сидіння другого ряду можна скласти або повністю демонтувати, перетворивши авто в 6-місне.

2022 Acura MDX отримала 7-місцевий салон з індивідуальними кріслами acuranews.com

Середнє сидіння другого ряду можна скласти... acuranews.com

...або повністю демонтувати acuranews.com

Вперше у Acura MDX з'явилася спортивна версія Type S. Новинка отримає в своє розпорядження 360-сильний мотор V6, 10-ступінчастий "автомат" і повнопривідну трансмісію SH-AWD. У багатій комплектації з'являться 21-дюймові легкосплавні диски, більш потужні гальма від Brembo та ряд інших технічних особливостей.

Acura MDX Type S легко відрізнити по чорному декору замість хрому acuranews.com

Зовні відрізнити версію Type S можна буде по іншому малюнку облицювання радіатора, квартету патрубків вихлопної системи та чорному, а не хромованому декору.

Cалон Acura MDX Type S відрізняється більш багатою комплектацією та оздобленням acuranews.com

У салоні новинки з'являться передні крісла з функцією масажу з 9 режимами, а також наймогутніша в історії Acura аудіосистема ELS Studio 3D потужністю понад 1000 Вт з 25-у динаміками. Дебют спортивної версії намічений на літо наступного року.

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