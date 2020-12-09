Acura представила флагманський кросовер MDX

Acura MDX четвертого покоління офіційно представлена в США.

Про це повідомляє пресслужба виробника. У порівнянні з попередником, новий кросовер став більший за своїми габаритними розмірами, отримав збільшену колісну базу і більш широку колію.

Acura MDX четвертого покоління побудована на новій платформі. Вперше автомобіль оснащується передньою двохважелем підвіскою, а ззаду встановлена багатоважільна конструкція. Це дозволить поліпшити їздові характеристики новинки, показники керованості та підвищить рівень комфорту. Нова конструкція шасі стала більш жорсткою, а також відрізняється поліпшеною звуко- і шумоізоляцією. Автомобіль отримав новий підсилювач керма, а також більш ефективну гальмівну систему з дисками збільшеного діаметру та новим більш продуктивним підсилювачем.

Для Acura MDX пропонується модернізований 3,5-літровий двигун V6 c безпосереднім уприскуванням та технологією i-VTEC, який розвиває потужність 294 к.с. і має крутний момент 362 Нм. Для підвищення ефективності його роботи встановлено новий впускний колектор з магнієвого сплаву, змінена форма поршнів і збільшена ступінь стиснення до 11.5:1.

Фірмова система безперервного контролю фаз газорозподілу i-VTEC для впускних клапанів працює в тісній взаємодії з системою управління роботою циліндрів VCM для підвищення паливної економічності. Крім того, вперше автомобіль отримав керовані радіаторні заслінки Active Shutter Grille, що поліпшують аеродинаміку автомобіля.

Ще однією інновацією стала нова 10-ступінчаста автоматична трансмісія зі спортивним режимом Sequential SportShift та підрульовими "пелюстками". Допомагає реалізувати можливості силового агрегату фірмова трансмісія SH-AWD з системою векторизації тяги. Четверте покоління SH-AWD має збільшеною швидкодією і здатна відправляти до задніх коліс до 70% тяги та миттєво перерозподіляти до 100% моменту між лівим та правим задніми колесами.

Чи не менше інновацій очікують покупців в салоні нової Acura MDX. Автомобіль отримав цифровий кокпіт з двома 12,3-дюймовими дисплеями. Перший забезпечить водія всією необхідною інформацією та показаннями бортового комп'ютера, другий призначений для мультимедійної системи і управління допоміжними функціями. До послуг водія та його супутників бездротове підключення до Apple CarPlay і Android Auto, бездротова зарядка і порт USB-C, а також віртуальний асистент Amazon Alexa. Для меломанів передбачена аудіосистема ELS Studio 3D з 16-у динаміками і вихідною потужністю 710 Вт.

Більші розміри машини дозволили збільшити корисний простір салону та підвищити рівень комфорту його мешканців. Семимісний салон з індивідуальними крісла на всіх трьох рядах оброблений шкірою, деревом та полірованим алюмінієм.

Передні крісла мають регулювання у 12-ти напрямках, триступеневий підігрів і пам'ять на 3 положення. Як опція пропонується вентиляція передніх крісел, а також додаткові регулювання бічної та поперекової підтримки. Вперше у класі на MDX середнє сидіння другого ряду можна скласти або повністю демонтувати, перетворивши авто в 6-місне.

Вперше у Acura MDX з'явилася спортивна версія Type S. Новинка отримає в своє розпорядження 360-сильний мотор V6, 10-ступінчастий "автомат" і повнопривідну трансмісію SH-AWD. У багатій комплектації з'являться 21-дюймові легкосплавні диски, більш потужні гальма від Brembo та ряд інших технічних особливостей.

Зовні відрізнити версію Type S можна буде по іншому малюнку облицювання радіатора, квартету патрубків вихлопної системи та чорному, а не хромованому декору.

У салоні новинки з'являться передні крісла з функцією масажу з 9 режимами, а також наймогутніша в історії Acura аудіосистема ELS Studio 3D потужністю понад 1000 Вт з 25-у динаміками. Дебют спортивної версії намічений на літо наступного року.

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