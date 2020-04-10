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10 квітня • оновлено в 18:09
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На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

16т
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Нещодавно журнал Forbes представив список найбагатших людей світу станом на 2020 рік. AutoOboz вирішив підготувати з цієї нагоди тематичний матеріал і розповісти, на яких автомобілях їздить найзаможніша десятка планети.

Приготуйтеся побачити в цьому списку дивакуватості на кшталт старої Honda Accord (не жарт).

Найбагатші люди планети 2020 – на яких авто вони їздять

1. Джефф Безос

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 113 млрд

Джерело доходу: Amazon.com

56-річний засновник Амазону довгі роки їздив на досить скромному автомобілі. Це він володіє (хоча може вже й продав) старої Honda Accord – його авто було випущено ще у 1996 році. Втім, в гаражі мільярдера є Lamborghini Veneno, Pininfarina Sergio (на базі Феррарі), Bugatti Veyron Mansory і .... літак за 68 млн доларів.

2. Білл Гейтс

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 98 млрд

Джерело доходу: Microsoft, інвестиції

У Гейтса є багато авто, але найбільше він любить Porsche. Зокрема, у нього є Porsche 911, Porsche 959, а недавно ще й з'явився новий електромобіль Porsche Taycan. Про автопарк Білла OBOZREVATEL недавно розказував про все у цій статті.

3. Бернар Арно та сім'я

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 76 млрд

Джерело доходу: LVMH

У Арно в цьому питанні все просто – вже як кілька років він їздить на седані BMW 7-Series.

4. Воррен Баффет

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 67,5 млрд

Джерело доходу: Berkshire Hathaway

90-річний магнат любить Кадилаки, і останнім його придбанням був Cadillac XTS 2014 року. За 23 500 доларів ...

5. Ларрі Еллісон

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 59 млрд

Джерело доходу: Oracle

Еллісон обожнює красиві й дорогі авто. Наприклад? McLaren F1 та Lexus LFA,

6. Амансіо Ортега

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 55,1 млрд

Джерело доходу: Inditex

Пан Ортега досить скромний у своїх автомобільних вподобаннях – йому вистачає седана Audi A8.

7. Марк Цукерберг

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 54,7 млрд

Джерело доходу: Facebook

У глави Фейсбуку є кілька машин – від простих до крутих. До перших можна віднести "сімейник" Honda Fit/Jazz, до останніх – суперкар Pagani Huayra. Ну а посередині – VW Golf GTI.

8. Джим Волтон

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 54,6 млрд

Джерело доходу: Walmart

У сім'ї знаменитого Сема Волтона є багато цікавих авто, але його молодший син, який потрапив до списку Форбс, їздить на пікапі Dodge Dakota.

9. Еліс Волтон

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 54,4 млрд

Джерело доходу: Walmart

А ось сестра Джима воліє ... теж пікапом. Ford F-150 King Ranch 2006 року випуку.

10. Роб Волтон

На яких авто їздять 10 найбагатших людей планети

Статки: $ 54,1 млрд

Джерело доходу: Walmart

Нарешті, ще один член сім'ї Волтон, який замикає ТОП-10 найбагатших людей. І він, схоже, "відіграється" за всю сім'ю: у багатія ціла автомобільна колекція, яка включає Ferrari 250 GTO, Shelby Cobra 1965 року, Ferrari 250 LM 1964 року, Maserati T60 1960, Scarab MKI 1958 року , Ferrari 250 GT SWB 1961 року, Ferrari 250 Testa Rossa 1957 року та ін.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, якими авто володів і володіє Ілон Маск. Ні, у нього не тільки Tesla.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто нові авто зірки
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