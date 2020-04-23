Абсолютно нову "Ладу Нива" показали на фото

"Лада Нива" практично без змін виробляється з 1977 року. З цим 43-річним позашляховиком необхідно щось робити. Але це, здається, розуміють лише покупці.

Проте дизайнери теж не залишаються осторонь. Поки АвтоВАЗ вважає, що продовження виробництва настільки застарілого в моральному і технічному плані авто – це нормально, художник показав нову Lada 4x4.

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото auto.cz

Ще одним фактором, який змушує автомобільні компанії оновлювати свої машини, є безпека. Але в конкретному випадку ми залишимо це питання відкритим. Краще подивимося на візуалізацію.

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото auto.cz

Виявляється, дійсно нова "Лада Нива" могла б виглядати набагато краще. Впізнавана класична стилістика нагадує дизайнерський підхід Mercedes G-class і Suzuki Jimny, але цей автомобіль безпомилково ідентифікується як Нива.

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Передні фари стали прямокутними, а характерні поворотники над ними перетворилися на денні ходові вогні. Задні ліхтарі знову стали горизонтальними, на манер моделей більш ранньої серії. На бічних кузовних панелях з'явилися характерні виштамповки у стилі "Лада Веста" і Xray.

Новий позашляховик "Лада Нива2 показали на фото auto.cz

Художник підготував як трьохдверний кузов, так і подовжений п'ятидверний варіант. Чудова робота. Але АвтоВАЗ має намір виробляти "Ниву" в незмінному вигляді ще кілька років.

Новий позашляховик "Лада Нива" показали на фото auto.cz

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