Абсолютно новий ЗАЗ-965 показали на фото

У мережі показали зображення нового ЗАЗ-965, який є реінкарнацією знаменитого "горбатого" Запорожця. Цікаво, що бюджетний гетчбек перетворився на компактний кросовер.

Кузов автомобіля отримав впізнаваний силует і зовнішність в ретро стилі, яка доповнена великою кількістю елементів з темного нефарбованого пластику. Образ доповнюють круглі фари, задні ліхтарі в класичному стилі та великі колеса.

Дизайнер підготував два варіанти дизайну. Один з них більше відповідає ретро-стилю, інший виглядає більш спортивним.

Новий Запорожець вирішили перетворити на кросовер. Фото: carakoom.com

Дизайнер використав характерні риси ЗАЗ-965. Фото: carakoom.com

За задумом автора проєкту, двигун в новому кросовері ЗАЗ повинен розміщуватися спереду поперечно з переднім приводом замість оригінального задньомоторного компонування з повітряним охолодженням.

Поки про плани ЗАЗ відродити "горбатий" Запорожець нічого невідомо, тому найближчим часом на дорогах, швидше за все, нічого подібного не з'явиться.

Дизайнер запропонував свій варіант ЗАЗ-965. Фото: carakoom.com

Оригінальний ЗАЗ-965 в різних модифікаціях випускали з 1960 по 1969 роки. Фото: pokatim.ru

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