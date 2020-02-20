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20 лютого • оновлено в 11:19
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9999 та 4444: на фото зняли фургон з причепом на багатих номерах

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Найчастіше індивідуальні номери зустрічаються на дорогих авто. Але бувають й виключення – часом такі знаки "дістаються" і самим звичайним машинами.

Зовсім недавно OBOZREVATEL публікував фото Daewoo Lanos з номерами 0001. А тепер на просторах мережі з'явилося куди дивовижніше фото.

Фургон з причепом на шикарних номерах

Фургон з причепом на шикарних номерах

instagram.com/krasivie_avtonomera_ua

Як можна побачити, на ньому зображений фургон з номерами 4444, який буксирує причіп з номерами 9999.Один такий індивідуальний номер офіційно коштує в Україні 30 000 грн. Таким чином, цей "комплект" тягне на вартість двох старих "Славут або, скажімо, того ж" Ланоса ".

Звідки ж звичайного фургона і причепа такі номери? Швидше за все, це "резервація" – такі держзнаки могли забронювати для потенційного покупця на преміальному авто. В Україні це досить поширена практика, причому нерідко шикарні держзнаки бронюють співробітники сервісних центрів МВС або високопоставлені чиновники.

Однак, що цікаво, останнім часом у заможних українців з'явився новий тренд: дорогі машини все частіше реєструють на самих звичайних номерах. OBOZREVATEL вже розповідав про це докладному в даному матеріалі.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
автономери фотографии б/к автомобіль
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