9 способів уберегти автомобіль від викрадення – поради фахівців

За останні роки збільшилася кількість автомобільних крадіжок. Тільки у Великобританії їх число виросло за рік на 33%.

Щоб мінімізувати ризик залишитися без улюбленого авто, АвтоОбоз підготував ряд простих рекомендацій.

Не залишайте цінні речі на увазі в салоні newspress.co.uk

1. Не залишайте цінні речі на увазі в салоні. Якщо ви йдете, заховайте або візьміть з собою, сумку, ноутбук та інші цінності.

2. Переконайтеся, що машина замкнені, перш ніж йти, а також перевірте, чи не відкриті вікна.

3. Встановіть сигналізацію з іммобілайзером відомого виробника. Заводська протиугінна система не завжди здатна захистити авто від угону.

4. Скористайтеся механічним пристроєм проти викрадення, блокуючим кермо або важіль КП. Воно не тільки забезпечує додатковий рівень безпеки, але і служить візуальним стримуючим фактором для злодіїв.

5. Якщо ви припаркуєтесь нема на стоянці, ставте машину в добре освітленому місці або зоні роботи камери відеоспостереження.

Завжди зберігайте ключі від машини в безпечному місці newspress.co.uk

6. Завжди зберігайте ключі від машини в безпечному місці.

7. У холодний період не залишайте заведений автомобіль без нагляду з ключами в замку запалювання.

8. Придбайте екранований чохол для ключів (чохол Фарадея), який захистить від несанкціонованого доступу до даних.

Придбайте екранує чохол для ключів newspress.co.uk

9. Уточніть у вашого дилера про оновлення безпеки для ключа вашого авто.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Лос-Анджелесі вкрали електромобіль Tesla з унікальною скрипкою Аматі, а у Великобританії за рік кількість автомобільних крадіжок зросла на 33%.