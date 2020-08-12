Сучасні двигуни здебільшого розраховані на ресурс в 400 000 км пробігу. Однак серед автомобільних "сердець" є справжні довгожителі – мотори, які можуть проїхати навіть понад 500 000 км.

Нещодавно автомобільні експерти журналу "За Рулем" проаналізували технічний стан моделей різних марок і назвали 9 двигунів, здатних витримати півмільйонні "марш-кидки" (зрозуміло, в тих випадках, якщо машину регулярно і грамотно обслуговують та не піддають нещадним навантаженням).

9 автомобільних двигунів, які служать понад 500 000 км Фото: Car and Driver

1.6 MPI Volkswagen, 102 к.с. (Skoda Octavia, Volkswagen Golf 5 і 6, Jetta 5, Passat B6);

2.5 2AR-FE Toyota, 169-181 к.с. (Camry, RAV4);

1.6 TU5JP4 PSA, 90-115 к.с. (Citroen C4, C-Elysee; Peugeot 206, 307, 408, Partner);

2.0 R20A Honda, 120-155 к.с. (Civic, Accord, CR-V);

1.6 К4М і 2.0F4R Renault-Nissan, 102-143 л.с. (Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Nissan Almera, Terranо);

1.5 B15D2, General Motors, 106 к.с. (Chevrolet Cobalt, Daewoo Gentra);

1.4 G4FA і 1.6 G4FC Hyundai Motor, 107-123 к.с. (Hyundai i30, Acent, Creta, Kia Rio, Ceed).

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