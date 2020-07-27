80-річний дідусь здивував поліцію перевищенням швидкості на 50 км/год.

Люди похилого віку в силу певних обставин рідко сідають за кермо. Однак, деякі сміливці з виходом на пенсію не просто залишаються в "автомобільному строю", але примудряються ще й лихачити.

Як повідомляє сайт PitaAuto, кілька днів тому в Румунії дорожня поліція Ясс зафіксувала на радарі автомобіль, який рухався зі значним перевищенням. Машина їхала зі швидкістю 106 к/год, тоді як на відповідній ділянці дороги було встановлено обмеження в 60 км/год.

Патрульні зупинили порушника і в ході перевірки документів сильно здивувалися. Виявилося, що за кермом знаходився 80-річний чоловік, який, до того ж, був сильно незадоволений того, що його затримали.

Незважаючи на вік водія, поліцейські не стали робити будь-яких обмежень: оскільки дідусь значно перевищив швидкість, правоохоронці призупинили дію його водійських прав і виписали штраф.

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