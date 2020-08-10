Найдорожчі позашляховики, помічені в Україні з початку року.
За минулі півроку в Україні з'явилося безліч дорогих автомобілів, незважаючи на карантин та економічну кризу. Особливо на вітчизняних дорогах збільшилася кількість елітних позашляховиків.
Сайт TopGir відібрав найцікавіші моделі класу SUV, які були помічені в Україні з початку року. Всього в список увійшло 8 автомобілів – це рідкісні моделі, які зовсім недавно з'явилися у продажу і коштують далеко за сотню тисяч доларів.
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що фотограф виявив покинутий особняк з ексклюзивними авто.