Найдорожчі позашляховики, помічені в Україні з початку року.

За минулі півроку в Україні з'явилося безліч дорогих автомобілів, незважаючи на карантин та економічну кризу. Особливо на вітчизняних дорогах збільшилася кількість елітних позашляховиків.

Сайт TopGir відібрав найцікавіші моделі класу SUV, які були помічені в Україні з початку року. Всього в список увійшло 8 автомобілів – це рідкісні моделі, які зовсім недавно з'явилися у продажу і коштують далеко за сотню тисяч доларів.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk Hennessey – $179 000

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

Audi RS Q8 – $112 400

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

BMW X5 M – $137 730

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

Toyota Tundra Devolro – $170. 000

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

Aston Martin DBX – від $253 715

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

Lamborghini Urus – від $350 000

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

Brabus 800 – $500 000

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

Rolls-Royce Cullinan Mansory – $500 000 - 600 000.

8 найдорожчих позашляховиків, що були помічені в Україні у 2020 році Фото: topgir.com.ua

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