78-річний дідусь щодня їздить на суперкарі за $400 000

Віталій Сазонов Новини 15:00, 22.06.2020

Найчастіше на дорогих спортивних автомобілях їздить молодь, проте бувають і винятки. Наприклад, 78-річний пенсіонер з Норвегії має у своєму гаражі суперкар McLaren 720S за 400 000 доларів.

Раніше Генрі Харрфельдт був професійним гонщиком і водієм, але з виходом на заслужений відпочинок його любов до потужних машин і швидкості нікуди не поділася. Вже на пенсії він захотів собі McLaren 720S Spider і втілив своє бажання в реальність.

Причому 720-сильним британським спорткаром дідусь насолоджується постійно: YouTube-каналі luden_cars Генрі розповів, що постійно їздить на своєму Маклареном, причому як по місту, так і передмістю. Автомобіль був придбаний нещодавно, а його пробіг становить вже 4000 км.

Що цікаво, McLaren 720S є не єдиним автомобілем, яким володіє Харрфельдт. Також норвезький пенсіонер має у своєму гаражі Ford GT40 і AC Cobra.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як 90-річна українка освоїла Ford Mustang і, більш того, навчилася на ньому дріфтовать.

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