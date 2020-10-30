70% водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники – дослідження

Більшість автомобілістів мало що знають про "розумні" системи допомоги, які встановлені в машинах, і, відповідно, часто ними не користуються. До такого висновку прийшов Голландський королівський клуб мандрівників (ANWB), провівши відповідне опитування.

Дослідження показало, що 70% водіїв не в повній мірі обізнані про те, яку роль в автомобілях виконують електронні асистенти (це стосується таких систем, як утримання автомобіля на смузі руху, моніторинг сліпих зон, запобігання зіткненню і т.д.). Однак в ANWB угледіли в цьому позитивний момент: експерти вважають, що така ситуація може підштовхнути до підвищення безпеки на дорогах. Для цього автомобілістам потрібно донести, як і навіщо користуватися системами активної безпеки, пише autoblog.nl.

Електронні асистенти можуть допомогти водіям зробити керування більш безпечним, наприклад, вони дозволяють зберігати безпечну дистанцію або попереджати чи навіть втручатися в небезпечну ситуацію, яка виникла на дорозі. Тому ANWB закликає представників автобізнесу більш активно пропагувати системи активної допомоги. Важлива роль в цьому відведена дилерам, оскільки саме вони є сполучною ланкою між автовиробником і покупцем, які, до того ж, зацікавлені в якому можна кращому розкритті характеристик товару, яким у даному випадку є автомобіль.

"Автомобільна промисловість може взяти на себе більше відповідальності і краще інформувати клієнтів про роботу і призначення різних систем допомоги", – заявили в ANWB.

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