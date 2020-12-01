7-місний кросовер Grand Duster з'явиться вже у наступному році

7-місний кросовер Dacia, який вже отримав в ЗМІ прізвисько "Grand Duster ", дебютує в середині 2021 року. Це буде перший гібридний кросовер румунської марки.

Про це повідомляє видання L`argus з посиланням на Марка Сусса, директора по продукції бренду Dacia. Топ-менеджер підтвердив, що новинка замінить в модельному ряді мінівен Lodgy: зараз покупці все частіше відмовляються від моделей класу MPV і більше дивляться в бік позашляховиків, тому необхідність в такій "рокіруванні" назріла.

Dacia відома простими, надійними і доступними за ціною автомобілями, тому очікується, що всі ці атрибути будуть властиві й новому кросоверу. 7-місний SUV побудують на платформі нового Sandero, а гібридну установку він успадкує від Renault Clio: в її основі буде 1,6-літровий мотор, загальна потужність складе близько 140 сил. Дизельних версій у моделі не буде.

Також новий крос отримає отримає ряд систем безпеки, таких як система екстреного гальмування, контроль сліпих зон, функція допомоги при рушанні з місця, електронне стоянкове гальмо та ін.

Відзначимо, що марка Dacia спеціалізується на виробництві і продажу бюджетних моделей концерну Renault для європейського ринку, однак на деяких ринках її машини продаються під материнським брендом. Серед таких регіонів і Україна, тому, найімовірніше, вітчизняним покупцям майбутній 7-місний кросовер буде доступний як раз з логотипом "Рено".

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