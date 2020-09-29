63-річний Mercedes-Benz пішов з аукціону за $1,15 млн

Рідкісний екземпляр Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1957 року випуску продали за рекордну суму в $1152000.

Про це повідомляється на сайті компанії. Спеціалізований сайт з продажу класичних і екзотичних автомобілів Bring A Trailer відзначився черговим рекордом. На торгах було продано рідкісний екземпляр культової моделі "Крило чайки", виготовлений 63 роки тому.

1957 Mercedes-Benz 300 SL. Фото: bringatrailer.com

На одометрі прекрасно відновленого Mercedes-Benz 300 SL всього 91 тисяча км. За свою довгу історію авто неодноразово змінювало власників, але при цьому збереглося в чудовому стані. Спочатку купе належало покупцеві з Бельгії, у якого воно перебувало до 1981 року. Наступні 22 роки купе провело в Великобританії, а потім вирушило за океан до Канади. У 2014 році Mercedes-Benz пройшов повний курс реставрації, яка тривала 2 роки. У процесі оновлення машині повернули оригінальний сіро-блакитний колір Blaugrau, а сидіння прикрасила аналогічна тканинна обробка. Салон оздоблений темно-синьою шкірою.

1957 Mercedes-Benz 300 SL. Фото: bringatrailer.com

1957 Mercedes-Benz 300 SL. Фото: bringatrailer.com

Класичне купе 300 SL (W 198) першого покоління, яке випускалася з серпня 1954 по травень 1957 року, було виготовлено в кількості всього 1400 примірників. Автомобіль оснащувався 3-літровим бензиновим мотором і 4-ступінчастою "механікою". Завдяки унікальній для свого часу системі розподіленого уприскування Bosch 6-циліндровий рядний мотор розвивав 215 к.с.

1957 Mercedes-Benz 300 SL. Фото: bringatrailer.com

Mercedes-Benz 300 SL користується величезним попитом серед заможних колекціонерів. Через малий тираж, вартість купе на аукціонах становить від 1 до 1,5 мільйонів доларів. Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про знайдені в США родстерах 300 SL, які навіть в жалюгідному стані оцінюються в досить солідні суми.