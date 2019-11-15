600 000 гривень! Водійське посвідчення Брежнєва продали на аукціоні

Водійське посвідчення Леоніда Ілліча Брежнєва, яке він насправді не отримував в загальному розумінні цього процесу, продали на аукціоні майже за 600 тис. гривень.

Як стало відомо OBOZREVATEL, права першому секретареві ЦК КПРС дісталися дуже просто – документи йому подарували. Цікаво, що Брежнєв отримав можливість керувати будь-яким видом дорожнього транспорту – мотоциклами, легковими автомобілями, вантажівками, автобусами.

Водійське посвідчення радянського лідера чомусь виявилося дорогою реліквією Аукціонний дім "Літфонд"

У складі лоту, виставленого аукціонним будинком "Літфонд", також утримувався Талон попереджень, в якому повинні знаходитися позначки про порушення ПДР. Неважко здогадатися, що у Брежнєва ніяких порушень зафіксовано не було.

Мабуть, це пов'язано ще і з тим, що глава СРСР зберігав свої водійські права на дачі. Дійсно, навіщо возити їх з собою? Все одно ніхто не ризикне запитати ...

Отримати позначки про всі категорії без іспитів – не проблема для Брежнєва Аукціонний дім "Літфонд"

Ще цікавішою є ціна, за яку на аукціоні в Росії продали ці документи. Орієнтовна вартість становила 1,35-1,5 млн. рублів, але продали лот трохи дорожче – за 1,55 млн. (близько 24 тис. доларів).

Талон попереджень – без єдиної позначки про порушення. Ну звичайно Аукціонний дім "Літфонд"

Розбитий відомчим шофером Rolls-Royce Брежнєва Liftarn, Wikipedia

Зрозуміло, покупка абсолютно безглузда. За цю суму можна купити один з безлічі хороших автомобілів. Наприклад, Skoda Octavia, Toyota RAV4 або позашляховик Suzuki Jimny.

Skoda Octavia можна (і потрібно) купити замість водійських прав Брежнєва skoda-auto.com

Сучасний кросовер Toyota RAV4 набагато кращий за радянський папірець toyota.com

Suzuki Jimny 2019 – відмінна альтернатива правам Брежнєва globalsuzuki.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що робити в ситуації, коли водійські права були загублені або вкрадені.

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