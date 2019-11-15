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15 листопада • оновлено в 11:35
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600 000 гривень! Водійське посвідчення Брежнєва продали на аукціоні

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Водійське посвідчення Леоніда Ілліча Брежнєва, яке він насправді не отримував в загальному розумінні цього процесу, продали на аукціоні майже за 600 тис. гривень.

Як стало відомо OBOZREVATEL, права першому секретареві ЦК КПРС дісталися дуже просто – документи йому подарували. Цікаво, що Брежнєв отримав можливість керувати будь-яким видом дорожнього транспорту – мотоциклами, легковими автомобілями, вантажівками, автобусами.

Водійське посвідчення радянського лідера чомусь виявилося дорогою реліквією

Водійське посвідчення радянського лідера чомусь виявилося дорогою реліквією

Аукціонний дім "Літфонд"

У складі лоту, виставленого аукціонним будинком "Літфонд", також утримувався Талон попереджень, в якому повинні знаходитися позначки про порушення ПДР. Неважко здогадатися, що у Брежнєва ніяких порушень зафіксовано не було.

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Мабуть, це пов'язано ще і з тим, що глава СРСР зберігав свої водійські права на дачі. Дійсно, навіщо возити їх з собою? Все одно ніхто не ризикне запитати ...

Отримати позначки про всі категорії без іспитів – не проблема для Брежнєва

Отримати позначки про всі категорії без іспитів – не проблема для Брежнєва

Аукціонний дім "Літфонд"

Ще цікавішою є ціна, за яку на аукціоні в Росії продали ці документи. Орієнтовна вартість становила 1,35-1,5 млн. рублів, але продали лот трохи дорожче – за 1,55 млн. (близько 24 тис. доларів).

Талон попереджень – без єдиної позначки про порушення. Ну звичайно

Талон попереджень – без єдиної позначки про порушення. Ну звичайно

Аукціонний дім "Літфонд"

Розбитий відомчим шофером Rolls-Royce Брежнєва

Розбитий відомчим шофером Rolls-Royce Брежнєва

Liftarn, Wikipedia

Зрозуміло, покупка абсолютно безглузда. За цю суму можна купити один з безлічі хороших автомобілів. Наприклад, Skoda Octavia, Toyota RAV4 або позашляховик Suzuki Jimny.

Skoda Octavia можна (і потрібно) купити замість водійських прав Брежнєва

Skoda Octavia можна (і потрібно) купити замість водійських прав Брежнєва

skoda-auto.com

Сучасний кросовер Toyota RAV4 набагато кращий за радянський папірець

Сучасний кросовер Toyota RAV4 набагато кращий за радянський папірець

toyota.com

Suzuki Jimny 2019 – відмінна альтернатива правам Брежнєва

Suzuki Jimny 2019 – відмінна альтернатива правам Брежнєва

globalsuzuki.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що робити в ситуації, коли водійські права були загублені або вкрадені.

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Автор
Стас Сіділєв Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
авто водійські права СРСР новини курйоз
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