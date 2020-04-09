60-річний ГАЗ швидкої допомоги повернули у стрій через коронавірус

60-річний раритет – санітарний (ЗІМ) ГАЗ-12 – знову повернули на службу до швидкої допомоги. Власник машини завважав, що зараз вона буде корисна медпрацівникам.

Даний автомобіль належить одному з колекціонерів, який проживає в уральському селі Патрушів (Росія). Колись він відреставрував автомобіль і дбайливо зберігав його в гаражі.

60-річне санітарне авто, яке передали лікарям twitter.com/oldLentach

Швидше за все, ГАЗ 1959 року випуску і далі б простоював як раритетний експонат, проте пандемія коронавірусу внесла у його долю деякі корективи – господар машини вирішив передати її місцевим лікарям у тимчасове користування, щоб вони могли оперативно виїжджати на виклики.

60-річне санітарне авто, яке передали лікарям twitter.com/oldLentach

Що цікаво, машину дійсно поставили на "дозор", хоча лежачих пацієнтів не особливо зручно транспортувати через вузький отвір багажника.

60-річне санітарне авто, яке передали лікарям twitter.com/oldLentach

До речі, кілька десятків років тому санітарні (ЗІМ) ГАЗ-12 були не рідкістю – їх масово випускали у 1951-1960 роках. Однак ніхто не міг і подумати, що через мізерні автопарків машин швидкої допомоги цьому автомобілю доведеться повернутися на роботу через 60 років.

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