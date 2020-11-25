500-сильний "Ланос" з Харкова знявся у новому відео

Створений харківськими майстрами 500-сильний "Ланос" знову з'явився на відео.

Автомобіль став зіркою чергового випуску програми "Джедаї" на каналі 2+2.

На створення автомобіля для драг-рейсингу авторам проекту знадобився місяць копіткої роботи та бюджет у розмірі 15 тисяч доларів. Замість стокового півторалітрового 8-клапанного мотора він отримав 2-літровий 16-клапанний двигун від General Motors, c турбонаддувом, форсований до 500 к.с.

Крім цього, на машині замінили гальма на більш ефективні, з дисками збільшеного діаметру і новими супортами. Задні дискові гальма поступилися місцем барабанним. А в салоні з'явилися додаткові прилади, що дозволяють контролювати параметри потужного мотора.

За словами творців, на класичну дистанцію у чверть милі (402 м) "Ланосу" потрібно 12 секунд, а наступний рубіж, який мають намір подолати на цьому авто – 11 секунд. Що стосується динамічних показників, то на розгін від 0 до 100 км/год машині потрібно 5,1 с, а позначку "200" стрілка спідометра подолає через ще 6,9 с.

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