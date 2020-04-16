50-річний седан перетворили на потужний рестомод

Останнім часом рестомоди стали дуже популярні по обидві сторони океану. Серед них трапляються дуже цікаві роботи.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Наприклад, фірма Abimelec Design підготував яскравий проект 1969 Galaxie 500 Fastback. Автомобіль отримав ефектний зовнішній вигляд і серйозну технічну "начинку". Седан отримав характерне двокольорове забарвлення в стилі болідів NASCAR.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Але головні відмінності від класичного Ford Galaxy 500 ховаються під капотом. Тут розташувався сучасний 5,2-літровий V8 від нового Mustang Shelby GT500 – найпотужнішого і швидкого Mustang в історії моделі.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Цей силовий агрегат видає "на гора" 771 к.с. при 7300 об/хв і гігантський крутний момент в 846 Нм при 5000 об/хв. Вся ця потужність передається до задніх ведучих коліс через 7-ступеневу роботизовану коробку передач Tremec з двома зчепленнями.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback artstation.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, дві італійські компанії готують яскраві проекти електромобілів на базі Alfa Romeo Giulia і Alfa Romeo Spider.