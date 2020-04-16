Головна Новини
16 квітня • оновлено в 18:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

50-річний седан перетворили на потужний рестомод

338
Читати матеріал російською

Останнім часом рестомоди стали дуже популярні по обидві сторони океану. Серед них трапляються дуже цікаві роботи.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

artstation.com

Наприклад, фірма Abimelec Design підготував яскравий проект 1969 Galaxie 500 Fastback. Автомобіль отримав ефектний зовнішній вигляд і серйозну технічну "начинку". Седан отримав характерне двокольорове забарвлення в стилі болідів NASCAR.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

artstation.com

Але головні відмінності від класичного Ford Galaxy 500 ховаються під капотом. Тут розташувався сучасний 5,2-літровий V8 від нового Mustang Shelby GT500 – найпотужнішого і швидкого Mustang в історії моделі.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

artstation.com

Цей силовий агрегат видає "на гора" 771 к.с. при 7300 об/хв і гігантський крутний момент в 846 Нм при 5000 об/хв. Вся ця потужність передається до задніх ведучих коліс через 7-ступеневу роботизовану коробку передач Tremec з двома зчепленнями.

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

artstation.com

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

1969 Ford Galaxie 500 Fastback

artstation.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, дві італійські компанії готують яскраві проекти електромобілів на базі Alfa Romeo Giulia і Alfa Romeo Spider.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
Ford б/к автомобіль ретро рестомод
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги