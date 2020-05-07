50-річний кабріолет Ford Mustang GT продають за ціною двох нових

На інтернет-аукціоні виставили на продаж один з перших кабріолетів Ford Mustang GT.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Відповідно до документів цей автомобіль став 11-м за рахунком "Мустангом", що зійшов з конвеєра Ford в 1969 році.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Автомобіль оснащений 6,4-літровим V8 потужністю 325 к.с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична коробка передач.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Кабріолет пройшов реставрацію, в процесі якої отримав нове оздоблення салону і вихлопну систему. Незважаючи на солідний вік, на одометрі "Мустанга" всього 83,5 тисячі миль (134 369 км).

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Власник оцінив машину в $59500. За цю суму в США можна придбати два новеньких Ford Mustang ($26670). Тож не дивно, що пропозиції покупців так і не досягли заповітної суми і торги зупинилися на позначці $32600. Найближчим часом лот знову буде виставлений на торги.

1969 Ford Mustang GT ebay.com

1969 Ford Mustang GT ebay.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в продажу з'явилася рідкісна дизельна "Волга" з кузовом універсал.