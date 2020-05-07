50-річний кабріолет Ford Mustang GT продають за ціною двох нових
На інтернет-аукціоні виставили на продаж один з перших кабріолетів Ford Mustang GT.
Відповідно до документів цей автомобіль став 11-м за рахунком "Мустангом", що зійшов з конвеєра Ford в 1969 році.
Автомобіль оснащений 6,4-літровим V8 потужністю 325 к.с. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична коробка передач.
Кабріолет пройшов реставрацію, в процесі якої отримав нове оздоблення салону і вихлопну систему. Незважаючи на солідний вік, на одометрі "Мустанга" всього 83,5 тисячі миль (134 369 км).
Власник оцінив машину в $59500. За цю суму в США можна придбати два новеньких Ford Mustang ($26670). Тож не дивно, що пропозиції покупців так і не досягли заповітної суми і торги зупинилися на позначці $32600. Найближчим часом лот знову буде виставлений на торги.
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