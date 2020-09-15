5 речей, які потрібно регулярно перевіряти в автомобілі

Володіння автомобілем передбачає певні зобов'язання. Крім купівлі обов'язкового страхування і проходження планового ТО, будь-який автовласник зобов'язаний регулярно доглядати і стежити за своїм "підопічним". Однак не кожен водій сприймає це як належне.

Хоча сучасні автомобілі не потребують того, щоб з них регулярно "здмухували пилинки", існує 5 речей, які кожен відповідальний водій повинен час від часу робити. Це прості завдання, з якими може впоратися буквально кожен, а нагородою стане тривалий термін служби автомобіля й гарантія безпечного водіння.

Перевірка стану шин

Фото: carfax.eu

Основа безпечного водіння – це насамперед якісні шини в хорошому стані. Автовласник повинен періодично оглядати шини, звертати увагу на тріщини й нерівності на боковинах, а також оцінювати загальний стан зношення.

Особлива увага – оцінка глибини протектора і тиску в шинах. Глибина протектора повинна відповідати такому мінімуму: для літніх шин це 1,6 мм, для зимових – 4 мм. Перевірку шин на тиск можна зробити за допомогою манометра або на АЗС. Зазвичай правильні значення для конкретного автомобіля можна знайти на кузові (у дверях водія) або в "мануалі". Недокачані та перекачані шини не є добре.

"Прислухаємося" до гальм

Фото: brakeandserviceworld.co.uk

З огляду на безпеку гальма – одна з найважливіших частин автомобіля. Тому рекомендується звертати на них увагу під час водіння – помічати незвичайні звуки гальмування, такі як скрип, скрегіт, гудіння або свист. Іншими сигналами про те, що щось йде не так, є вібрація керма, педалі гальма або всього автомобіля під час скидання швидкості або зупинки авто, а також труднощі з натисканням педалі гальма або погіршення загального гальмування.

Рівень моторного масла

motofakty.pl

Правильна кількість масла необхідна для нормальної роботи двигуна – недостатня або занадто велика кількість масла може завдати йому пошкодження. Тому необхідно час від часу перевіряти, чи перебуває рівень масла між двома контрольними лініями. Для цього потрібно припаркувати автомобіль на рівній поверхні, вийняти щуп з моторного відсіку, протерти його чистою тканиною, вставити назад, потім знову витягнути і подивитися, чи перебуває рівень масла в необхідному значенні. Робити це потрібно обережно і краще в рукавичках – масло може бути гарячим. Також потрібно слідувати інструкціям виробника під час доливання масла та вибору правильного типу рідини.

Кількість охолоджувальної рідини

Фото: knowhow.napaonline.com

Ще одна важлива рідина, яку не варто ігнорувати, – охолоджувальна. Недостатня (мала) кількість охолоджувальної рідини може викликати перегрів і заклинювання двигуна. Оптимальний рівень позначено прямо на бачку охолоджувальної рідини. Якщо водій виявляє, що рідини мало, можна долити в бак дистильовану воду. Однак необхідно бути обережними під час відкриття бачка – тут також є ризик отримання опіку.

Працездатність фар і ліхтарів

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Останній крок найпростіший, але не менш важливий – це перевірка оптики. Усі фари повинні нормально функціонувати, до того ж обидві – якщо одна з них вийшла з ладу, є ризик, що, наприклад, інший учасник ДД переплутає машину з мотоциклом, а це, зі свого боку, може призвести до ДТП. Також потрібно перевіряти працездатність задніх ліхтарів – особливо стоп-сигналів.

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