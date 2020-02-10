5 крутих вживаних авто: на що радять звернути увагу німці

Знайти хороший вживаний автомобіль – справа непроста. А якщо це повинен бути ще й автомобіль мрії, то ситуація ускладнюється ще більше.

Щоб допомогти споживачам з вибором, в німецькому виданні autobild.de склали список з 5 крутих старих машин. Рейтинг ґрунтується на результатах перевірок транспортних засобів німецькою організацією з технічного нагляду TUV. Про те, як TUV складає рейтинги надійності авто, OBOZREVATEL докладно розповідав в цій статті.

autobild.de

Новини Найпопулярнішим продуктом Volkswagen виявилася сосиска

Mercedes SLK: родстер довготривалої якості

Mercedes SLK autobild.de

Динамічний автомобіль, що володіє прекрасним стилем і комфортом. Крім того, як відзначають експерти, у родстера Mercedes SLK відмінна антикорозійна обробка, прекрасне шасі, електроніка, система випуску відпрацьованих газів. Нарікання викликає хіба що гальмівна система, хоча в цілому в ньому зрідка щось ламається.

Audi A3: радує солідністю

Audi A3 autobild.de

Audi A3 несе в собі технології VW Golf 7, але при цьому більш розкішний і, відповідно, дорогий. Всі компоненти у цього авто ретельно відібрані і точно підігнані, а в питанні легкості і чіткості керування A3 не має рівних у своєму класі. Є великий вибір двигунів – бензин, дизель, гібрид і навіть газ.

Honda CR-V: комфортний кросовер з сильним дизелем і великою кількістю місця

Honda CR-V autobild.de

Ходова частина цього кросовера в буквальному сенсі слова не старіє. CR-V доступний з кількома моторами, але 1,6-літровий дизель на 260 к.с. заслуговує на окрему увагу – цей агрегат відрізняється прекрасною плавністю ходу. Салон величезний, але з роками починає поскрипувати. Також можуть виникнути проблеми з датчиками парковки (іноді вони перестають працювати), але в цілому CR-V – відмінний автомобіль.

Porsche 911 (991): хороший у всьому

Porsche 911 autobild.de

Чудова якість збірки, відмінний баланс між продуктивністю, комфортом і задоволенням від керування, а також повсякденним життям і спортом – це все про Porsche 911. Один з найулюбленіших та найшанованіших автомобілів в середовищі експертів TUV. Так, у нього сильно зношуються гальма, шини і зчеплення, але ж це Porsche!

VW Golf Plus: набагато більше, ніж звичайна машина

VW Golf Plus autobild.de

Старий-добрий Golf, але, на відміну від звичайної версії, пропонує більше місця в салоні. У Golf Plus можна завантажити багато багажу, а пасажири будуть відчувати комфорт протягом тривалих поїздок. Словом, відмінний туристичний автомобіль. З двигунами ніяких проблем, проте до 2.0 TDI слід ставитися з обережністю – у нього підвищений ризик тріска головки блоку циліндрів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував список найкращих уживаних авто вартістю до 5000 євро.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал