5-дверний Suzuki Jimny за $13 500: нові зображеня

У Мережі давно ходили чутки про те, що Suzuki Jimny повинен отримати п'ятидверну версію (даний автомобіль завжди випускався тільки у тридверному кузові). І ось недавно з'явилося фото такої новинки.

Як пишуть індійські ЗМІ, 5-дверний Suzuki Jimny офіційно повинен дебютувати в листопаді цього року (його покажуть у тій самій Індії), проте дизайн автомобіля, можна сказати, розсекречений – його показали на деталізованих зображеннях, які, втім, є, скоріш за все, комп`ютерними рендерами, а не живими фото.

Suzuki Jimny 5-door indianautosblog.com

Візуально Suzuki Jimny 5-door буде повторювати зовнішність звичайного SUV, від останнього він відрізнятиметься лише додатковою секцією з двома дверима і, відповідно, подовженим кузовом. Але, що цікаво, не дивлячись на збільшення у розмірах, дліннобазний Джимни залишиться компактною моделлю – його довжина становитиме трохи менше 4 метрів.

Suzuki Jimny 5-door indianautosblog.com

Під капотом у позашляховика, швидше за все, буде 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун потужністю 102 к.с. і крутним моментом 130 Нм. Трансмісія – 5-ступінева "механіка" або 4-швидкісний "автомат" на вибір покупця. Вочевидь, що Suzuki Jimny 5-door збереже за собою повнопривідну трансмісію, проте не виключена і поява задньопривідної модифікації, яка зробить модель більш доступною.

Звичайний Suzuki Jimny indianautosblog.com

Звичайний Suzuki Jimny indianautosblog.com

Звичайний Suzuki Jimny indianautosblog.com

Втім, поки йдеться про локальну версію 5-дверного Suzuki Jimny – такий автомобіль буде випускати підприємство Maruti-Suzuki в Індії. Автомобіль надійде у продаж під назвою Maruti Gypsy на початку 2021 року, його очікувана ціна – від 13 500 доларів. Пізніше Suzuki Jimny 5-door з'явиться і на інших ринках.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що Suzuki Jimny перетворили в найменший вантажівка.