47-річний Ford Mustang продають за ціною двох нових

У США на торги виставили кабріолет Ford Mustang Convertible 1973 року. Нинішній власник готовий віддати машину в руки цінителя класичних Muscle Car за ціну двох нових Mustang.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

Нинішній власник отримав цей автомобіль в спадок від дідуся, який дуже трепетно ставився до машини. Автомобіль довгий час знаходився в сухому і провітрюваному гаражі в Іллінойсі. Всі деталі – оригінальні.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

"Мустанг" має рідне заводське забарвлення з класичним чорним орнаментом на капоті і з боків Mach 1. Для обробки інтер'єру використаний білий вініл, а сидіння отримали світло-сірі тканинні вставки.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

1973-й став останнім роком випуску Mustang першого покоління. Всього в цьому році було виготовлено 11853 кабріолета.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

Під капотом раритету розташувався найбільш потужний в гамі 5,8-літровий мотор 351 V8, який видавав 269 к.с. і 408 Нм крутного моменту. З таким "серцем" кабріолет розганявся до "сотні" менш ніж за 9 секунд і розвивав максимальну швидкість 193 км/год.

1973 Ford Mustang Convertible sfbay.craigslist.org

Завдяки турботі свого першого власника автомобіль відмінно зберігся, а одометр показує всього 3475 миль (5591 км) пробігу. Практично ідеальний кабріолет оцінили в $ 49900.

Oдометр показує всього 3475 миль (5591 км) пробігу sfbay.craigslist.org

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що на аукціоні Ebay виставили на продаж один з перших кабріолетів Ford Mustang GT 1969 року випуску.

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