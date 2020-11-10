Якими були 8 поколінь VW Golf: найкращі моделі. Фото

Volkswagen Golf – найпопулярніший автомобіль середнього класу. У будь-якому разі для європейського регіону – уже точно. Ця модель протягом 46 років є найкращою у своєму сегменті. Згадаймо, як це було.

АвтоОбоз "підняв" історію VW Golf, щоб як слід відзначити появу найпотужнішої модифікації моделі – Golf R 2021, який дебютував зовсім недавно.

У 1974 році дебютувало перше покоління легендарного Volkswagen Golf. Для масштабного успіху ще потрібно було трохи почекати, але із самого початку стало зрозуміло, що цей автомобіль затримається в нашому світі надовго.

Volkswagen Golf 1 ad-cd.net

До розробки моделі залучили найкращих німецьких конструкторів та італійських дизайнерів, щоб створити справді кращий масовий автомобіль у світі. Певною мірою авторам у новинці бачився наступник знаменитого VW Beetle.

Volkswagen Golf 1 wallpaperup.com

У 1983 році показали друге покоління компактного гетчбека. Він залишився дуже впізнаваним, хоча акуратно вловив сучасні тренди в дизайні. В оснащенні з'явилася антиблокувальна система і навіть повний привід.

Volkswagen Golf 2 ad-cd.net

Volkswagen Golf 2 sport-car.com.ua

Третя генерація з'явилася на публіці 1991 року. Останнє десятиріччя ХХ століття як ніколи чітко натякало на абсолютно новий час, що настане зовсім скоро. VW Golf готувався зустрічати його зі стильним аеродинамічним кузовом, який виглядав дуже модерно.

Volkswagen Golf 3 carscoops.com

Volkswagen Golf 3 autoiwc.ru

У 1997 році у третього покоління з'явився гідний наступник. Мабуть, у цей час всі остаточно усвідомили, що Golf – відмінний автомобіль і небезпечний суперник для всіх своїх "однокласників".

Volkswagen Golf 4 carscoops.com

Німецький гетчбек переосмислив сприйняття автомобілістів про персональний транспорт та поставив неймовірно високу планку для наслідувачів. Водночас зовні від попередника машина відрізнялася не так суттєво: Volkswagen замість дизайну зосередився на технологіях, якості та ергономіці.

Уперше в лінійці з'явився VW Golf із літерою R – старий предок автомобіля, який ми побачили цього тижня. Божевільна потужність двигуна вже тоді давала про себе знати – 240 к.с.!

Volkswagen Golf 4 img.drivemag.net

П'яте покоління 2005 року – чергова революція. У нове століття виробник увірвався на стильному, акуратному й дуже продуманому гетчбеку, який миттєво закохав у себе покупців.

Volkswagen Golf 5 ad-cd.net

Сказати про цю машину багато не вдасться. Свого часу автомобільні журналісти називали цю модель "просто кращою".

Volkswagen Golf 5 media.autoexpress.co.uk

2008 рік був дуже яскравим на автомобільні прем'єри. Величезну роль у цьому зіграла шоста генерація Volkswagen Golf. Взагалі кожне покоління улюбленого європейського гетчбека – справжня подія. Але цього разу всім здалося, що конкуренти Golf уже точно не наздоженуть.

Volkswagen Golf 6 ad-cd.net

Автомобіль постаралися адаптувати під смаки дуже різних цільових аудиторій. Тому машина вийшла одночасно практичною, спортивною, красивою, якісною і в чомусь навіть преміальною. Як і два покоління тому, автори злегка підтягнули дизайн, проте основні зусилля зосередили на технічних питаннях. Вийшло відмінно.

Volkswagen Golf 6 s.auto.drom.ru

У 2012 році з'явився VW Golf 7. Важко повірити, що це було так давно – модель, як і раніше, виглядає дуже сучасно і здається універсальною, продуманою пропозицією на ринку. Недарма фахівці радять обирати цей гетчбек, якщо покупець не може визначитися, який автомобіль йому насправді потрібен.

Volkswagen Golf 7 ad-cd.net

Volkswagen Golf 7 images.hgmsites.net

2020 рік – це найновіший Golf восьмого покоління. Рівень оснащення буквально злетів кудись у стратосферу. У салоні з'явилися відразу кілька великих моніторів, а електронні асистенти вийшли на новий рівень. Усе для того, щоб утримати позиції лідера сегменту та стимулювати світовий автопром рухатися далі.

Volkswagen Golf 8 s.auto.drom.ru

Volkswagen Golf 8 autocar.co.uk

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про ціни на один із найбільш популярних кросоверів в Україні – бюджетний Renault Duster. На вторинному ринку справді багато пропозицій, але ціна залежить від стану машини.