43-річний дизельний Mercedes W123 продали за 70 000 євро

В Італії за чималі 70 000 євро продали культовий Mercedes-Benz W123 (пару днів назад на сайті eBay було розміщено відповідне оголошення про продаж, але тепер воно значиться як видалине). Настільки висока ціна пояснюється тим, що у автомобіля практично немає пробігу.

На одометрі седана 1977 року випуску – всього 220 км. При цьому зберігся він відмінно: рідна фарба, немає іржі, салон позбавлений будь-яких потертостей. По-великому рахунку, це практично новий автомобіль, яким толком не користувалися.

Mercedes W123 за 70 000 євро. Фото: ebay.it

Даний екземпляр представлений у найбільш затребуваній версії W123 – 200 D. Такий Мерседес оснащувався 2,4-літровим чотирициліндровим дизелем, що видає 56 к.с. і 113 Нм. Розгін до 100 км/год становив у нього 31 секунду, максимальна швидкість – 130 км/год.

Mercedes W123 за 70 000 євро. Фото: ebay.it

Mercedes W123 за 70 000 євро. Фото: ebay.it

Mercedes-Benz W123 є одним з найбільш легендарних та популярних автомобілів в історії. Він випускався з листопада 1975 року по січень 1986 року, за цей час було вироблено майже 2,7 млн од. моделі. Свою величезну популярність він здобув завдяки колосальній надійності – в народі "сто двадцять третій" навіть прозвали невмирущим. А дизельна версія цінувалася ще більше: завдяки економічному мотору W123 200 D ідеально підходив в якості службового авто та машини для таксі.

Mercedes W123 за 70 000 євро. Фото: ebay.it

Mercedes W123 за 70 000 євро. Фото: ebay.it

Mercedes W123 за 70 000 євро. Фото: ebay.it

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пікап, на якому їздив президент Зеленський, виставили на продаж за ціною нового Логана.