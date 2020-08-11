4-річний седан Alfa Romeo проїхав без поломок 400 000 км

Старі моделі Alfa Romeo часто засмучували своїх власників надійністю – нерідко ці моделі виходили з ладу вже на 150 000 км пробігу. А ось нові моделі італійської марки, схоже, куди більш витривалі.

Так, один з седанів Alfa Romeo Giulia – дана модель випускається з 2016 року – проїхав на цей момент 400 000 км, причому без будь-яких поломок. Як зазначається на Facebook-сторінці Alfisti, яка присвячена автомобілям марки Альфа Ромео, за цей час седан лише проходив планове регулярне обслуговування. Такі значні цифри одометра підкріплені фотографією приладової панелі "Джулії", на якій красується число "400 000".

Alfa Romeo Giulia проїхала без проблем 400 000 км. Скріншот публікації

"Живуча" Alfa Romeo Giulia належить одній з нідерландських компаній, машина регулярно використовується для робочих поїздок по країнах Бенілюксу. За словами власників, автомобілем вони задоволені повністю, і не разу не пошкодували про свій вибір.

Alfa Romeo Giulia. Фото: Alfa Romeo

Під капотом авто встановлений 2,2-літровий дизельний мотор, але в якій версії – потужністю 150 або 190 к.с. – не повідомляється.

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