38-річний "Жигулі" з пробігом 70 км оцінили в мільйон

На одному з порталів із продажу вживаних авто з'явилося оголошення про "Копійку" за 1,1 мільйона рублів (401 600 грн).

За словами продавця, ВАЗ-21013 "Жигулі" не реставрували, і він повністю зберіг оригінальний стан. За 38 років в автомобіля був всього один власник, який зберігав машину в теплому гаражі, але з якоїсь причини не використовував її за прямим призначенням. Цим пояснюється рекордно малий пробіг у 70 км.

1982 ВАЗ-21013 "Жигулі" auto.ru

1982 ВАЗ-21013 "Жигулі" auto.ru

Кузов машини пофарбований в оригінальний бежевий колір і, як видно з фотографій, перебуває в ідеальному стані. Салон із чорними кріслами з обробкою зі шкірозамінника, також зберігся в первозданному вигляді.

1982 ВАЗ-21013 "Жигулі" auto.ru

Під капотом – ніяких ознак експлуатації, а в багажнику є запасне колесо і сумка з інструментами.

1982 ВАЗ-21013 "Жигулі" auto.ru

1982 ВАЗ-21013 "Жигулі" auto.ru

Автомобіль оснащений бензиновим 1,2-літровим 64-сильним двигуном і 4-ступеневою механічною коробкою передач.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , ВАЗ-2101 виставили на продаж в Японії за $20 000.