36-річний Land Cruiser виглядає крутіше нового
На продаж виставили рестомод на базі класичного позашляховика Toyota Land Cruiser. Унікальний екземпляр створений американською FJ Company на основі популярної моделі 1984 року.
FJ Company спеціалізується на реставрації і модернізації моделей FJ Land Cruiser. Позашляховик, що одержав позначення G43-S, є рамний всюдихід з суцільнометалевим 3-дверним кузовом.
В процесі роботи над машиною автомобіль-"донор" був повністю перебраний. Зовні модель зберегла свій класичний вигляд, але ряд вузлів і агрегатів використані від сучасних моделей.
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Зокрема, на всюдиході встановили 4-літровий V6 Toyota (1GR-FE), який доповнили механічним компресором Manguson. В результаті його потужність досягає 320 л.с.
Крім того, Toyota отримала більш сучасні підсилювач керма, дискові гальма, нову 5-ступінчасту "механіку", сучасні компоненти підвіски, вихлопну систему з нержавіючої сталі, диференціали, що блокуються, а також систему стабілізації і контролю тяги. На зміну штатної світлотехніцi прийшли нові компоненти на основі світлодіодів.
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Більшість кузовних панелей виготовлені заново з листової сталі з антикорозійною обробкою і пофарбовані в сіро-блакитний колір.
В салоні, з'явилися сучасний кондиціонер, аудіосистема з сабвуфером, камера заднього виду, шкіряна обробка всіх сидінь, нова приладова панель, а також ряд інших компонентів, включаючи оригінальні педалі.
За кріслами водія і переднього пасажира розташовані поздовжні лавки, які можна скласти, щоб отримати додатковий простір для перевезення багажу.
Як писав раніше OBOZREVATEL, для цінителів класичних всюдиходів компанія Toyota пропонує свої вантажні моделі.